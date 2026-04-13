明日の『風、薫る』“りん”見上愛、瑞穂屋の役に立つため英語の勉強を始める
見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第3週「春一番のきざし」（第12回）が4月14日に放送される。
【写真】Aぇ! groupの佐野晶哉演じるシマケンこと健次郎
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
■第12回あらすじ
シマケンこと健次郎（佐野晶哉）に外国人客の対応を助けてもらったりんは、自分も少しでも瑞穂屋の役に立ちたいと、英語の勉強を始める。
直美は吉江（原田泰造）からりんの暮らしが落ち着いたことを聞く。そしてある作戦を思い立ち、メアリー（アニャ・フロリス）からドレスを借りて、鹿鳴館に向かう…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。
【写真】Aぇ! groupの佐野晶哉演じるシマケンこと健次郎
本作は、文明開化が急速に進む明治時代を舞台に繰り広げられる、ちょっと型破りな2人のナースの冒険物語。当時まだ知られていなかった看護の世界に飛び込んだ2人の女性が、傷ついた人々のために奔走し、時には戦い、激動の時代に新たな風を起こす。ヒロイン・一ノ瀬りんを見上、大家直美を上坂が演じる。
シマケンこと健次郎（佐野晶哉）に外国人客の対応を助けてもらったりんは、自分も少しでも瑞穂屋の役に立ちたいと、英語の勉強を始める。
直美は吉江（原田泰造）からりんの暮らしが落ち着いたことを聞く。そしてある作戦を思い立ち、メアリー（アニャ・フロリス）からドレスを借りて、鹿鳴館に向かう…。
連続テレビ小説『風、薫る』はNHK総合にて毎週月曜〜土曜8時ほか放送。