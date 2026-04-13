日曜劇場『ＧＩＦＴ』伍鉄文人役に堤真一 キャラクター紹介（1）
俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』（毎週日曜 後9：00）が新たにスタート。今回は、堤真一が演じる伍鉄文人を紹介する。
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車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
堤真一が演じる伍鉄文人は、大学で准教授を務めながら「ブラックホール」の研究をしている宇宙物理学者。天才“すぎる”頭脳と知識を持ち合わせているが故に、悪意なく思ったことを発言してしまう。周囲から孤立し、誰ともぶつかることも向き合うこともなく、自身の興味のある難問を見つけ答えを導き出すことだけを生きがいとしてきた。ひょんなことから従姉妹の雅美がヘッドコーチを務める車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」の練習を見学し、やる気もまとまりもない、問題だらけの光景を目にする。“難問を解く”ことが生きがいの天才・伍鉄は、「僕なら勝たせることができます。このチームを日本一にさせましょう」と宣言。最初はただ“勝てない”という難問を解いていくだけのつもりだったが、選手と本気でぶつかり合い、そして個々が抱える人生の傷を知ることで自身の抱える難問とも向き合っていくことに…。
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