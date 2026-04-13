放送プロデューサーでタレントのデーブ・スペクターが13日、Xを更新。米国のトランプ大統領の発言をめぐり、ネタを一本、投稿した。ホルムズ海峡を世界最強の米海軍が封鎖すると発信したことを念頭とみられる。

デーブは13日午前7時16分、Xに「トランプの発言がよくわからないのでiPhoneに聞いたら、Siri滅裂と言われた」とポストした。

パキスタンの仲介でイスラマバードで行われた米国のバンス副大統領とイランのガリバフ国会議長との11日からの協議は、合意に至ることなく終了。トランプ大統領はその後、「ホルムズ海峡を米海軍が封鎖するプロセスに入る」とSNSに投稿。緊張がさらに高まる状況に進んでいっている。トランプ氏は、封鎖の対象をホルムズ海峡を出入りする全ての船としており、イラン側に通航料を支払って通行する船は拿捕（だほ）するとも宣言している。

そもそも、米国とイスラエルの攻撃を受け、イランがとった措置がホルムズ海峡の事実上の封鎖だった。海峡の開放を目指した停戦協議が不調に終わると、トランプ氏側が逆にホルムズ海峡を完全封鎖すると言い出した形。トランプ氏の言動は、従来の国際的な常識が通用しない、わからない状況となってきている。