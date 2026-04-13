100均で何気なく買ったら驚いた！「まさかの2WAY？！」持っとくと安心感が違う便利グッズ

風の強い日に帽子が飛びそうになったり、外したあと置き場に困ったりと、ちょっとした不便を感じることも。ダイソーでは、取り付け方を選べる仕様で使い分けができるお役立ちグッズが手に入ります。しっかり固定できる構造で外れにくく、首元に合わせて長さも調整可能。屋外で帽子をよく使う人におすすめです！

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商品情報

商品名：2wayハットストラップ

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480318233

クリップもフックも！取り付け方が選べるのが便利！ダイソーの『2wayハットストラップ』

ダイソーで見かけて、ちょっと気になって手に取った帽子用のストラップ。見た目はシンプルですが、よく見るとひと工夫ある作りです。

大きな特徴は、クリップとフックの2Way仕様であること。従来の帽子クリップは挟むだけのタイプが多い中、フックで引っ掛ける方法も選べるように作られているのが画期的！

クリップの内側にはギザギザがあり、生地をしっかりキャッチ。風が強い日でも外れにくく、ホールド感はかなり高めです。

ロック付きでしっかり固定！風の日でも外れにくい安心感◎

帽子にループが付いていない場合はクリップで固定します。

クリップは2段階で固定できる仕組みで、挟んだあとにロックレバーをパタンと倒すことで、しっかり押さえ込めるようになっています。

注意点としては、レバーの開閉がやや硬めなところ。その分、固定力は高いですが、最初は少し力が必要に感じました。

また、クリップのギザギザがしっかりしているため、デリケートな素材の帽子だと跡が残ることもあります。

手持ちの帽子では、短時間でも跡がついたので、素材によってはフックを使用するのが安心です。

今回はクリップを使用しましたが、ループが付いている帽子であればフックを引っ掛けるだけで取り付けられます。

生地を挟まずに済むから、大切な帽子のダメージを抑えつつ使えるのが嬉しいですね。

ストラップにはストッパーが付いていて、長さの調整もスムーズ。首元に合わせて締め具合を変えられるので、動いてもズレにくくなります。

帽子だけじゃない！マスクストラップとしても活躍♪

帽子用としてだけでなく、別の使い方も！フック部分をマスクのひもに掛けると、そのまま首から下げるストラップとして使えます。

食事中や診察時など、一時的に外したい場面でも置き場所に困りません。

専用のマスクストラップを別で持たなくていいので、持ち物を減らせるのもメリットです。なるべく身軽に行動したいときにも便利に使えます。

今回は、ダイソーの『2wayハットストラップ』ご紹介しました。帽子のタイプに合わせて使い分けできるのがポイントで、風の日の外出や、外したあとの置き場に困る場面で重宝します。

気になる方は、ぜひダイソーで探してみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。