◆米大リーグ ドジャース２―５レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１２日（日本時間１３日）、大谷翔平投手（３１）も「１番・指名打者」でスタメン入りした本拠地・レンジャーズ戦で先発し、４回９４球を投げて５安打２失点、６奪三振、５四球で降板し今季の初勝利を逃した。最速は９８・３マイル（約１５８・２キロ）で、３登板の防御率は６・２３となった。６奪三振はメジャー２年目で自己最多となった。試合は２―５で敗れ、今季２敗目（０勝）を喫した。

開幕から３登板で１０与四球と制球に苦しんでいるが「技術的にシンプルにうまくいってないだけと思う。そこは単なる実力不足。修正していくしかないと思うので、そこはしっかり向き合って、今の課題はこれから先、自分が苦しい時に助けてくれる引き出しになると思う。気持ちとか、他の要因でかたづけるのは簡単だけれども、技術的なことをやっていくのが大事だと思っている」と自己分析した。

初回は安打と四球で無死一、二塁のピンチを迎えたが、圧巻の３者連続三振でピンチを切り抜けた。すると１回裏には先頭の大谷が、サイ・ヤング賞２度のデグロムから右翼席へ２試合連続の先頭弾となる５号ソロを放った。

１点リードの２回も四球と二塁打で１死一、二塁のピンチを迎えたが、空振り三振と三邪飛に打ち取ってリードを守った。１点リードの３回は先頭のカーターに初球を右翼席に運ばれて追いつかれた。さらに２死一、二塁でスミスに右前適時打を浴びて勝ち越しを許した。それでも２死満塁ではデュランを一ゴロに打ち取って踏ん張った。４回は１死から四球を与えたが、後続を抑えた。