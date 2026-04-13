◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 最終日（１２日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

【オーガスタ（米ジョージア州）１２日＝星野浩司】３打差５位で出たジャスティン・ローズ（英国）が７０で回り、通算１０アンダーで３位に入った。４５歳２５６日のベテランは、１９８６年のャック・ニクラウス（４６歳８９日）に次ぐ歴代２位となる年長優勝を逃した。

ローズは７番から３連続バーディーを奪い、一時はトップに浮上した。だが、祈るほど難しいとされる１１〜１３番の名物３ホール「アーメンコーナー」で苦戦。１１番パー４は第２打をグリーン右に外し、１２番パー３はアプローチでミスが出て２連続ボギーをたたいて失速した。

マスターズでは１７年にセルヒオ・ガルシア、昨年はロリー・マキロイと２度のプレーオフで惜敗し、１５年を含む３度の２位と悔しさを味わってきた。２１回目の出場となった今大会は初日から６位、４位、５位と上位でプレーして３位に入ったが、またも初優勝はならなかった。

ローズは「今日はもっと良いプレーができるチャンスがあったと感じたので、もちろん悔しい」と肩を落とした。４５歳ベテランは「ここ２年くらいで、キャリアと自分自身に再び活力を取り戻し、これからまだまだ伸びしろがあると確信している。２０２１年、２２年、２３年の初めは苦しい時期だったが、２３年半ば以降は良いゴルフができた。さらに努力して、このような素晴らしい舞台に立ち続けなければならない」と決意を込めた。