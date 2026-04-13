ハンガリーで12日に行われた総選挙で、ロシア寄りで親トランプでも知られるオルバン首相が敗北を認めました。16年ぶりに政権交代する見通しです。

ハンガリーでは12日に総選挙が行われ、ロイター通信によりますと、ハンガリーのオルバン首相は「選挙結果はまだ確定していないが、状況は理解できるし明確だ」と述べ、総選挙で敗北を認めました。16年ぶりの政権交代となります。

オルバン首相はロシア寄りの姿勢で知られ、EU＝ヨーロッパ連合のウクライナ支援に繰り返し反対していました。また、オルバン首相はアメリカのトランプ大統領を支持するヨーロッパの指導者でもあり、トランプ政権にとってはヨーロッパでの足がかりを失う痛手になるとの見方もあります。

一方、勝利する新興政党「ティサ」は中道右派の親EUで、改選される199議席のうち、3分の2以上を獲得する見通しです。

オルバン首相はこれまで、ウクライナへの900億ユーロ（約16兆円規模）の融資を阻止していて、今回の結果を受けて、こうした支援に道が開かれる可能性が出てくるなどヨーロッパの勢力図に変化が出る見通しです。