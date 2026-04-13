◆米大リーグ ドジャース２―５レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・佐々木朗希投手（２４）が１２日（日本時間１３日）本拠地・レンジャーズ戦で先発し、４回９４球を投げて５安打２失点、６奪三振、５四球で降板し、今季２敗目（０勝）を喫した。最速は９８・３マイル（約１５８・２キロ）で、３登板の防御率は６・２３となった。６奪三振はメジャー２年目で自己最多となった。

朗希は「一番の反省は球数が多かったのでイニングを投げられなかったこと。走者を得点圏にされながらも、初回、２回に粘れたところはよかった。三振も取れたところはよかった」と振り返った。

初回は安打と四球で無死一、二塁のピンチを迎えたが、圧巻の３者連続三振でピンチを切り抜けた。すると１回裏には先頭の大谷が、サイ・ヤング賞２度のデグロムから右翼席へ２試合連続の先頭弾となる５号ソロを放った。

１点リードの２回も四球と二塁打で１死一、二塁のピンチを迎えたが、空振り三振と三邪飛に打ち取ってリードを守った。１点リードの３回は先頭のカーターに初球を右翼席に運ばれて追いつかれた。さらに２死一、二塁でスミスに右前適時打を浴びて勝ち越しを許した。それでも２死満塁ではデュランを一ゴロに打ち取って踏ん張った。４回は１死から四球を与えたが、後続を抑えた。