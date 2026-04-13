大阪・関西万博（2025年4月13日〜10月13日 184日間）の開幕1年記念イベントが4月12日、万博記念公園（大阪府吹田市・千里丘陵）で開かれた。



「EXPO2025 Futures Festival」と銘打ち、会場の夢洲での展示やコンテンツの一部が1日限定で復活。

大阪・関西万博で大人気のドローンショーが一夜限りの復活！大屋根リングに立つミャクミャクが...特別バージョンに〈2026年4月13日 19時41分撮影 大阪市此花区・夢洲〉

主催した日本国際博覧会協会によると、事前抽選エリアの応募者は40万人で当選者は約3万人。抽選倍率は14倍という“狭き門”だった。

太陽の塔とミャクミャクの共演 ミャクミャクは2026年6月から大阪の観光地を巡回〈2026年4月12日 14時59分撮影 大阪府吹田市・万博記念公園〉

ステージでは、万博会場デザインプロデューサーで、シンボル「大屋根リング」を設計した藤本壮介氏のほか、宮田裕章氏（慶応大学教授）、河荑直美氏（映画監督）、中島さち子氏（数学者・ジャズピアニスト）、落合陽一氏（メディアアーティスト）ら8人のテーマ事業プロデューサーが登壇し、“語り継ぐ万博レガシー”を語った。

ステージイベントに登場した（左から）中島さち子・落合陽一・福岡伸一・河森正治各プロデューサー

また会期中、人気を博したドローンショーも、一夜限りのスペシャルバージョンで披露された。

ドローン3000機による約15分間の飛行で、ラストシーンは、大屋根リングの上に立つ青と赤に彩られた公式キャラクター「ミャクミャク」が立体感あふれるデザインで登場、千里の夜空に広がった。