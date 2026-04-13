健康的に痩せるにはタンパク質の摂取の仕方がカギ！？【世界一やせるスクワット】
タンパク質をプラスした食事をする為には
タンパク質をプラスした食事を意識する
私たちの身体はおおよそ水分、脂肪、タンパク質で構成され、筋肉をはじめ、骨、血液、皮膚などの細胞を作るのにタンパク質は必須の栄養素。
まして筋肉を増やし、健康的にやせようとするなら、今までの食生活よりも多くのタンパク質が必要となります。
ところがタンパク質は、まとめ食いで身体に取り入れることはできません。
摂り過ぎればそのつど消費されたり排泄されてしまうので、食事の度に安定補給しておきたい栄養素なのです。
主菜には必ず肉類や魚介類を含んでいるメニューを選びましょう。
「朝食は納豆派」という人もいるかと思いますが、大豆食品だけではタンパク質量が足りないので、必ず卵や牛乳、ヨーグルトなどを食事に添えてください。
肉類ならモモ肉、ヒレ、鶏肉のささみ。
魚介類なら白身魚やイカ、タコなど脂肪 分が少ないものがおすすめですが、極端な脂質の制限は腹持ちを悪くするだけでなく、ホルモンバランスが崩れるなど健康に悪影響ですのでほどほどに。
【出典】『世界一やせるスクワット』著：坂詰真二