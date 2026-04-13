東京市場 ピボット分析（クロス円）
東京市場 ピボット分析（クロス円）
ピボット分析
ユーロ円
終値186.70 高値186.88 安値185.95
188.00 ハイブレイク
187.44 抵抗2
187.07 抵抗1
186.51 ピボット
186.14 支持1
185.58 支持2
185.21 ローブレイク
ポンド円
終値214.45 高値214.58 安値213.53
215.89 ハイブレイク
215.24 抵抗2
214.84 抵抗1
214.19 ピボット
213.79 支持1
213.14 支持2
212.74 ローブレイク
スイス円
終値202.01 高値202.56 安値201.05
204.21 ハイブレイク
203.38 抵抗2
202.70 抵抗1
201.87 ピボット
201.19 支持1
200.36 支持2
199.68 ローブレイク
豪ドル円
終値112.54 高値112.87 安値112.39
113.29 ハイブレイク
113.08 抵抗2
112.81 抵抗1
112.60 ピボット
112.33 支持1
112.12 支持2
111.85 ローブレイク
NZドル円
終値93.02 高値93.38 安値92.93
93.74 ハイブレイク
93.56 抵抗2
93.29 抵抗1
93.11 ピボット
92.84 支持1
92.66 支持2
92.39 ローブレイク
カナダドル円
終値115.13 高値115.32 安値114.98
115.65 ハイブレイク
115.48 抵抗2
115.31 抵抗1
115.14 ピボット
114.97 支持1
114.80 支持2
114.63 ローブレイク
ピボット分析
ユーロ円
終値186.70 高値186.88 安値185.95
188.00 ハイブレイク
187.44 抵抗2
187.07 抵抗1
186.51 ピボット
186.14 支持1
185.58 支持2
185.21 ローブレイク
ポンド円
終値214.45 高値214.58 安値213.53
215.89 ハイブレイク
215.24 抵抗2
214.84 抵抗1
214.19 ピボット
213.79 支持1
213.14 支持2
212.74 ローブレイク
スイス円
終値202.01 高値202.56 安値201.05
204.21 ハイブレイク
203.38 抵抗2
202.70 抵抗1
201.87 ピボット
201.19 支持1
200.36 支持2
199.68 ローブレイク
豪ドル円
終値112.54 高値112.87 安値112.39
113.29 ハイブレイク
113.08 抵抗2
112.81 抵抗1
112.60 ピボット
112.33 支持1
112.12 支持2
111.85 ローブレイク
NZドル円
終値93.02 高値93.38 安値92.93
93.74 ハイブレイク
93.56 抵抗2
93.29 抵抗1
93.11 ピボット
92.84 支持1
92.66 支持2
92.39 ローブレイク
カナダドル円
終値115.13 高値115.32 安値114.98
115.65 ハイブレイク
115.48 抵抗2
115.31 抵抗1
115.14 ピボット
114.97 支持1
114.80 支持2
114.63 ローブレイク