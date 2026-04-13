東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7064　高値0.7094　安値0.7054

0.7127　ハイブレイク
0.7111　抵抗2
0.7087　抵抗1
0.7071　ピボット
0.7047　支持1
0.7031　支持2
0.7007　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5838　高値0.5869　安値0.5833

0.5896　ハイブレイク
0.5883　抵抗2
0.5860　抵抗1
0.5847　ピボット
0.5824　支持1
0.5811　支持2
0.5788　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3841　高値1.3844　安値1.3799

1.3902　ハイブレイク
1.3873　抵抗2
1.3857　抵抗1
1.3828　ピボット
1.3812　支持1
1.3783　支持2
1.3767　ローブレイク