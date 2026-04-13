東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7064 高値0.7094 安値0.7054
0.7127 ハイブレイク
0.7111 抵抗2
0.7087 抵抗1
0.7071 ピボット
0.7047 支持1
0.7031 支持2
0.7007 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5838 高値0.5869 安値0.5833
0.5896 ハイブレイク
0.5883 抵抗2
0.5860 抵抗1
0.5847 ピボット
0.5824 支持1
0.5811 支持2
0.5788 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3841 高値1.3844 安値1.3799
1.3902 ハイブレイク
1.3873 抵抗2
1.3857 抵抗1
1.3828 ピボット
1.3812 支持1
1.3783 支持2
1.3767 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7064 高値0.7094 安値0.7054
0.7127 ハイブレイク
0.7111 抵抗2
0.7087 抵抗1
0.7071 ピボット
0.7047 支持1
0.7031 支持2
0.7007 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5838 高値0.5869 安値0.5833
0.5896 ハイブレイク
0.5883 抵抗2
0.5860 抵抗1
0.5847 ピボット
0.5824 支持1
0.5811 支持2
0.5788 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3841 高値1.3844 安値1.3799
1.3902 ハイブレイク
1.3873 抵抗2
1.3857 抵抗1
1.3828 ピボット
1.3812 支持1
1.3783 支持2
1.3767 ローブレイク