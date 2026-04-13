今回は、高齢出産をした女性をからかう失礼なママを、運動会で黙らせたエピソードを紹介します。

幼稚園の運動会で…

「40歳で出産した私。娘は今、幼稚園の年中ですが、同じクラスのKちゃんのママに、『だいぶ年取ってますよね？』『高齢育児って大変でしょ？』とバカにされ、むかむかしていました。

そして娘の運動会で、親が参加するリレーのアンカーになった私に、Kちゃんのママは『高齢だからって転ばないでくださいね？』『走るだけでも大変でしょ？』とまた失礼なことを言ってきました。

無視しようと思いましたが、Kちゃんのママに『ママ〜』と甘えた口調で話しかける男性（Kちゃんのパパだと思います）がいたので、『あんなに大きなお子さんがいるんですね』とKちゃんのママに言い返したところ、黙っていました」（体験者：40代女性・主婦／回答時期：2025年11月）

▽ Kちゃんのパパは、Kちゃんのママにやたらベタベタくっついていたようで、Kちゃんのママは、ひたすら恥ずかしそうに下を向いていたそうです……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。