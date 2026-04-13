１０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２６９ドル安 ナスダック８日続伸 １０日の米株式市場の概況、ＮＹダウ２６９ドル安 ナスダック８日続伸

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１０日の米株式市場で、ＮＹダウは前日比２６９．２３ドル安の４万７９１６．５７ドルと３日ぶりに反落した。米国とイランが停戦協議に臨む前だった。直近で全体相場が水準を切り上げていたこともあり、主力株の一角に利益確定売りが出た。３月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）は前月比で０．９％上昇。市場予想と一致したものの、２月の伸び（０．３％）を大きく上回る結果となり、利下げ観測が後退し株式相場の重荷となった。



ベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞やナイキ＜NKE＞、セールスフォース＜CRM＞が売られ、ヴィーバ・システムズ＜VEEV＞が軟調推移。ヌーボー・モンド・グラファイト＜NMG＞やフェア・アイザック＜FICO＞が大幅安となった。一方、キャタピラー＜CAT＞やゴールドマン・サックス・グループ＜GS＞がしっかり。オルガノン＜OGN＞が急伸した。



ナスダック総合株価指数は８０．４７ポイント高の２万２９０２．８９と８日続伸した。エヌビディア＜NVDA＞やアマゾン・ドット・コム＜AMZN＞が高く、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ＜AMD＞が株価水準を切り上げたほか、キーウスター・グループ＜KYIV＞とコアウィーブ＜CRWV＞が急騰した。半面、パランティア・テクノロジーズ＜PLTR＞やオートデスク＜ADSK＞が値を下げ、ドキュサイン＜DOCU＞が下値を模索。レプリミューン＜REPL＞やセズル＜SEZL＞が売りを浴びた。



出所：MINKABU PRESS