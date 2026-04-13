稲葉浩志、WBCに挑んだ侍ジャパンのNetflixドキュメンタリー映画主題歌として新曲書き下ろし
4月20日配信開始となるNetflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』の主題歌が、稲葉浩志の書き下ろし楽曲「果てなき夜を」に決まった。
【写真】Netflix『2026 ワールドベースボールクラシック』キービジュアル
本作は、2026ワールドベースボールクラシックに挑み、ベスト8で大会を終えた野球日本代表・侍ジャパンの連覇への戦いと重圧の裏側を記録したドキュメンタリー。
主題歌に決まった稲葉浩志の書き下ろし楽曲「果てなき夜を」は、侍ジャパンが“連覇”という大きな期待を背負い挑んだ今大会の知られざる舞台裏に迫る本作に向け、稲葉が新たに書き下ろした。
稲葉は2026ワールドベースボールクラシックのNetflix大会応援ソング「タッチ」をカバー。その後もスペシャルムービー公開、東京プール日本最終戦「日本対チェコ戦」でのライブパフォーマンスまで、エネルギッシュな歌声で野球ファンのみならず、日本中の熱量を上げ、熱狂を生んだ。そんな稲葉の新曲がドキュメンタリー映画を盛り上げる。
Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』は、Netflixにて4月20日より独占配信。
【写真】Netflix『2026 ワールドベースボールクラシック』キービジュアル
本作は、2026ワールドベースボールクラシックに挑み、ベスト8で大会を終えた野球日本代表・侍ジャパンの連覇への戦いと重圧の裏側を記録したドキュメンタリー。
主題歌に決まった稲葉浩志の書き下ろし楽曲「果てなき夜を」は、侍ジャパンが“連覇”という大きな期待を背負い挑んだ今大会の知られざる舞台裏に迫る本作に向け、稲葉が新たに書き下ろした。
Netflixドキュメンタリー映画『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』は、Netflixにて4月20日より独占配信。