◆米男子プロゴルフツアー 今季メジャー初戦 マスターズ 最終日（１２日、米ジョージア州オーガスタナショナルＧＣ＝７５６５ヤード、パー７２）

ロリー・マキロイ（英国）が完全Ｖで史上４人目の大会２連覇を飾った。

今季メジャー第１戦のマスターズ最終ラウンドが行われ、首位でスタートしたマキロイは５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの７１で回り、通算１２アンダー。初日から首位を守る完全優勝で、歴代最高額の優勝賞金４５０万ドル（約７億２０００万円）を獲得した。

１９６５、６６年のジャック・ニクラウス（米国）、８９、９０年のニック・ファルド（英国）、２００１、０２年のタイガー・ウッズに続く２連覇を達成。そして史上３０人目のツアー３０勝をマスターズで挙げた。

優勝が決まった瞬間、生中継したＴＢＳの実況を務めた小笠原亘アナウンサーも「タイガーのあとはやっぱりロリー・マキロイだった！」と興奮気味に伝えた。

ネット上では「マキロイきたぁー！！」「１６、１７番のリカバリーがエグかった」「見始めた時はどうなるか分からんかったが、バックナインで頭一つ抜け出せるマキロイの底力よ」「強かった。強すぎた」「ウイニングパット前に眼に熱いものを感じて下を向いたとき、こちらも熱くなった」「なんだかんだマキロイｗ」「小笠原亘アナウンサーの声が震えていた…」「３連覇みせてくれ！」「もう伝説やな」などゴルフファンの熱い声があふれていた。