グループBTS（防弾少年団）の5枚目のフルアルバム『ARIRANG』が、米国ビルボード（Billboard）のメインアルバムチャートで3週連続1位を記録した。

ビルボードは12日（現地時間）、チャート予告記事を通じて『ARIRANG』が「Billboard 200」で『I’m The Problem』やカニエ・ウェストの『BULLY』などを抑えて3週連続で首位に立ったと明らかにした。

Billboard 200でK−POP歌手のアルバムが3週連続1位を占めたのは今回が初めてだ。これに先立ち、Netflix（ネットフリックス）のアニメ映画『KPOPガールズ！ デーモン・ハンターズ』のオリジナルサウンドトラック（OST）が、同チャートで非連続2週1位を記録している。

グループ全体として3週連続1位は13年ぶりとなる。英国のフォークロックバンド、Mumford ＆ Sons（マムフォード・アンド・サンズ）の『Babel』が2012〜2013年に非連続5週1位を記録したことがある。

また『ARIRANG』は、米国のポップスター、テイラー・スウィフトの12枚目のフルアルバム『The Life of a Showgirl』以来、初めて発売直後から3週連続で1位を記録したアルバムとなった。

Billboard 200は、実物CDやデジタルアルバムなどのアルバム販売量、ストリーミング回数をアルバム販売量に換算した数値（SEA）、デジタル音源ダウンロード回数をアルバム販売量に換算した数値（TEA）を合算して順位を決定している。

『ARIRANG』はBTSが3年9カ月ぶりに発売した、7人のメンバーがそろった完全体によるアルバムで、タイトル曲『SWIM』など計14曲が収録されている。先週のビルボードのメインシングルチャート「HOT 100」で2位を記録した『SWIM』は、13日に発表される今週のチャートでも「トップ10」を維持するものとみられる。