アメリカとイランとの戦闘終結に向けた協議が物別れに終わる中、トランプ大統領は12日、「イランは交渉のテーブルに戻ってくるだろう」として、協議は続くとの見通しを示しました。

アメリカとイランによる戦闘終結に向けた協議は合意に至らず、双方の代表団は帰国の途につきました。

こうした中、トランプ大統領は12日、FOXニュースの電話取材に、「イランはまだ交渉のテーブルを離れていない」と述べました。その上で「イランは戻ってきて、我々が望むものをすべて差し出すだろう」と語り、協議が続くとの見通しを示しました。

これに先立ちトランプ氏はSNSに、アメリカ軍がホルムズ海峡を封鎖すると投稿しました。この点について、電話取材では「イランが気に入った相手には石油を売って利益を得て、気に入らない相手には売らない、といったことを許すつもりはない」との考えを示し、「我々は完全な封鎖を実施する」と強調しました。

協議がまとまらなかったことを受け、アメリカがホルムズ海峡を管理する考えを示したものとみられます。

また、イギリスなど数か国が機雷の掃海艇を派遣するとの認識を示しました。

こうした中、イランメディアはイラン側の交渉担当者のガリバフ国会議長が12日、アメリカとの協議について「イランは善意を示すための優れた取り組みを行い、それが交渉の進展につながった」との認識を示したと伝えました。

また、アメリカが「もし戦いを挑んでくるなら、我々も戦う。理屈で対抗してくるなら、我々も理屈で応じる」と語ったということです。