早くも量産態勢に突入か？大谷、圧巻の2試合連続先頭弾！デグロム撃ち「彼にできないことはない」「ドジャー・スタジアムを支配している」
大谷は初対戦となったデグロム撃ち、2試合連続先頭打者弾を放った(C)Getty Images
ドジャース・大谷翔平は現地4月12日に本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で出場。初回の第1打席でサイ・ヤング賞2度を誇る剛腕、ジェイコブ・デグロムから2試合連続の先頭打者弾を放った。
【動画】勢いが止まらない！大谷がデグロムから放ったホームランシーン
デグロムとは今回が初対決。初球の97.9マイル（約157.5キロ）のフォーシームを完璧に捉え、右翼スタンドに運んだ。
打球速度108.3マイル（約174.3キロ）、飛距離374フィート（約114メートル）の圧巻の先制アーチに本拠地ファンも沸き立った。
前日の試合で4戦ぶりとなる4号先頭打者弾を放ったばかり。2試合連続と状態を上げてきている。日本人最長となっている連続出塁も「46」と更新した。
大谷の圧巻の一発には米ファンの間からも「彼にできないことはない」「ドジャー・スタジアムを完全に支配している」と反響が広がっている。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
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