早くも量産態勢に突入か？大谷、圧巻の2試合連続先頭弾！デグロム撃ち「彼にできないことはない」「ドジャー・スタジアムを支配している」

大谷は初対戦となったデグロム撃ち、2試合連続先頭打者弾を放った(C)Getty Images

ドジャース・大谷翔平は現地4月12日に本拠地で行われたレンジャーズ戦に「1番・指名打者」で出場。初回の第1打席でサイ・ヤング賞2度を誇る剛腕、ジェイコブ・デグロムから2試合連続の先頭打者弾を放った。

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デグロムとは今回が初対決。初球の97.9マイル（約157.5キロ）のフォーシームを完璧に捉え、右翼スタンドに運んだ。

打球速度108.3マイル（約174.3キロ）、飛距離374フィート（約114メートル）の圧巻の先制アーチに本拠地ファンも沸き立った。