「約2,000本の桜と約30万本の菜の花」宮崎県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”ランキング1位は？【2026年調査】
全国各地から続々と満開の便りが届き、街中が薄紅色に染まるお花見シーズンのピークを迎えました。心浮き立つこの季節に、多くの人が「一度は訪れてみたい」と憧れる人気スポットの数々をチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、宮崎で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、宮崎で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：原田家のしだれ桜（五ヶ瀬町）／29票五ヶ瀬町の民家に咲く「原田家のしだれ桜」は、樹齢約250年を誇る町の天然記念物です。古木ならではの重厚感と、地面に届きそうなほど長く垂れ下がった枝先に咲く優美な花は、まさに芸術品。大切に守り継がれてきた一本桜をひと目見ようと、町内外から多くの人々が訪れる至極のスポットです。 ※民家のため庭先に入ることは不可。道路沿いから観賞ができます。回答者からは「枝垂れ桜をメインに桜を楽しんでみたいから」（30代女性／広島県）、「歴史ある桜という感じが素敵だと感じたので選びました」（30代女性／茨城県）、「古風な家と桜が風流だと感じるため」（20代男性／福岡県）というコメントがありました。
1位：西都原古墳群（西都市）／53票1位に選ばれたのは、壮大な歴史ロマンを感じる西都原古墳群。春には約2000本の桜と、約30万本の菜の花が同時に見頃を迎え、ピンクと黄色の鮮やかな絨毯がどこまでも広がる光景は圧巻です。広々とした芝生広場も多く、古墳の間を散策しながらピクニック気分でお花見を楽しめる宮崎県内屈指の名所です。回答者からは「桜と菜の花が同時に楽しめる景色が圧巻で、写真映えするスポットとして有名だからです。広々とした場所で、家族でピクニックをしながら楽しめそうだと思いました」（40代女性／北海道）、「桜と菜の花のピンクと黄色の美しいコラボレーションを楽しむ事が出来るから」（30代女性／石川県）、「約2,000本の桜と約30万本の菜の花が同時に咲いているからです」（40代女性／富山県）というコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)