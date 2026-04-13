経済産業省は１１日、最先端半導体を開発中のラピダス（東京）に対し、６３１５億円の追加支援が決まったと発表した。

ラピダスは２０２７年度から回路線幅２ナノ・メートル（ナノは１０億分の１）の半導体の量産開始を目指しており、研究開発費に充てる。今回の追加補助で、政府によるラピダス支援額は累計約２・４兆円となる。

ラピダスは１１日、北海道千歳市の製造拠点内に設けた、半導体の性能や製造技術の改善に向けて製品を評価する「解析センター」の開所式を開いた。

ラピダスの小池淳義社長兼ＣＥＯ（最高経営責任者）は「大きな前進だ。２７年度に量産を開始することを皆様に誓いたい」と述べ、半導体の組み立てなどを行う「後工程」の試作ラインが本格稼働したことも明らかにした。

開所式に出席した赤沢経産相は「ラピダスのプロジェクト成功に向けた支援は惜しまない」と強調した。２６年度予算で６３１５億円を補助し、ラピダスは試作品の歩留まり改善などにつなげる。

また、経産省は１１日、人工知能（ＡＩ）向け半導体の開発を目指す富士通と日本アイ・ビー・エム（ＩＢＭ）に対する研究開発支援も決めた。国立研究開発法人「新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）」の補助事業として、それぞれ最大５８５億円、１７５億円を補助する。

いずれも２ナノレベルの半導体を採用する計画で、ラピダスへの製造委託を想定している。政府は国産半導体の実現に向け、将来的な顧客開拓も手助けする。富士通は、消費電力が少ないＡＩ向け半導体として、ＡＩが質問に答える「推論」に特化した設計を目指す。日本ＩＢＭは、製造現場でＡＩロボットなどに搭載する半導体を開発する計画だ。