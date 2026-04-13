「広島５−６ＤｅＮＡ」（１２日、横浜スタジアム）

広島が痛恨の逆転負けを喫して３連敗となった。これで借金も２に拡大。一時は４点をリードするも七回に先発・床田寛樹投手（３１）と２番手・森浦大輔投手（２７）が２人合わせて４点を失い、試合をひっくり返された。今季７敗目にして七回以降の逆転負けは早くも４度目。新井貴浩監督（４９）は継投の場面について言及し、森浦の起用法などを再考する可能性を語った。新井監督の主な一問一答は以下の通り。

◇ ◇

−先発・床田はテンポ良く投げていたが…。

「ちょっと変化球全般が序盤から高かった。粘り強く投げていたけどね」

−球が高いなりに抑えていたが、相手が２巡目以降に捉えてきた。

「そうだね。この球場だし、風もフォローだし、（打球が）上がったら危険だから」

−継投のタイミングについて。

「（床田は）序盤から変化球が高かったから。球数はいってなくても『何かあったらすぐ代えるから準備しておいてね』という」

−打順の組み替えについて。

「いい感じでつながっていたと思います」

−この試合を勝つための組み替え。

「もちろん。そこら辺は柔軟にやっていきたい」

−結果的に各打者が上昇するきっかけにも。

「ファビも良いホームランだったし、サクも昨日に続き、良い打撃しているし。泰もヒットを打ったし、少しずつ上向いてきているので、辛抱強くやっていきたいと思います」