4回2失点で今季2敗目も…6Kは渡米後最多

【MLB】レンジャーズ 5ー2 ドジャース（日本時間13日・ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手は12日（日本時間13日）、本拠地のレンジャーズ戦に先発し、4回5安打2失点で今季2敗目を喫した。最速98.3マイル（約158.2キロ）、防御率6.23だった。試合後、報道陣の取材に応じた。

初回先頭からいきなり2人の走者を背負ったが、シーガー、バーガー、ピーダーソンと3者連続三振で切り抜けた。2回2死二、三塁のピンチもゼロに封じたが、3回にカーターに右中間へ同点ソロを浴びると、2死から勝ち越し打を浴びた。4回94球（ストライク53球）を投げ、5安打2失点、6奪三振5四球だった。

ドジャースはその後も失点してスイープ勝利とはならず。佐々木に2敗目がついた。試合後、右腕は「一番の反省はまず球数が多かったので、イニング投げられなかったこと」と振り返った。一方で「得点圏に背負いながらも、初回、2回、粘れたところは良かったですし。三振も取れたところは良かったのかなと思います」と手応えもあったようだ。

6奪三振は渡米後最多を記録した。要因については「基本的にはたぶんフォークが良かったので」「ベース盤の上にいく球が多かったですし、落差も今日はあった」と語った。

佐々木は今季は2試合登板で0勝1敗、防御率7.00。前回5日（同6日）の敵地・ナショナルズ戦で日米通じて自己ワースト6失点を喫した。「4回、5回、4回とイニングがそこまで食えてないので。やっぱりなるべく中継ぎに負担かけないように、少ない失点で長いイニングを投げることがすごく大事かなと思います」と目標を掲げた。

「良くなっているところと、まだまだ改善していかないといけないところは、それぞれあると思うので。長期的に見て、じゃあこの球数をどうやって減らしていくとか、フォアボール減らしていくっていうのは、根本的な原因はたぶん、一緒だと思う」と考察。その上で「ピッチングフォームもしっかり修正して、いいところに強いまっすぐを投げることが必要になってくるのかなと思います」と課題点を挙げた。（Full-Count編集部）