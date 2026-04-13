オリックス公式ダンス＆ヴォーカルユニット 「BsGravity」

今年も「パ・リーグインサイト」ではパ・リーグ6球団の公式チア＆パフォーマンスチーム全123人を特集。今回はオリックス・バファローズ公式ダンス＆ヴォーカルユニット 「BsGravity（ビーズグラビティ）」新メンバーのMAKIさん、YU-NAさん、HARUさんのプロフィールを紹介する。

○MAKIさん

兵庫県出身、11月16日生まれ、背番号#401。ニックネームは「まきたん、マキティ、まきまき」。趣味は映画・お笑いを見ること、おいしいご飯を食べに行くこと、犬とふれあえるカフェに行くこと。

BsGirlsの前向きな楽曲や力強いダンスに惹かれ、オーディションを受験するも落選。その後プロサッカークラブのガールズ応援ユニットや、プロバスケチームのパフォーマンスユニットなどパフォーマーとしてさまざまな経験を積み「成長した今の自分で再チャレンジしたい」と挑み、見事合格をつかみ取った。人生で一番感動したこととして「BsGravityに合格できたことです」と挙げた。

○YU-NAさん

大阪府出身、2月27日生まれ、背番号#402。趣味はダンス、歌、旅行。大好きなものは「仲間やチーム！ ポップコーン！ 旅行に行くこと！」。

BsGravityでの活動を志した理由は「自分のパフォーマンスを通してひとりでも多くの人に元気を与え、球場全体に熱を届けられる存在になりたい」という想いから。スタンドの観客の心に響くようなエネルギッシュなパフォーマンスでチームの勝利を後押しする。

○HARUさん

大阪府出身、8月3日生まれ、背番号#403。ニックネームは「はるはる」。趣味は歌、食べること、寝ること、編み物。

これまで東京で声優や舞台役者として活動。地元・大阪での芸能の仕事を探すなかで、BsGravityのオーディションに出会う。「野球経験もあり、歌とダンスも勉強してきた自分にとってとてもマッチしている環境ではないか」と感じてエントリーを決意。ファンに見てほしいところを聞くと「歌とラップ。そしてバラエティ班としてのお笑い！」とアピールした。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）