今年のカンヌ映画祭コンペ部門は日本から3作品、韓国から正式招待されたのは?

韓国映画が4年ぶりにカンヌ国際映画祭のコンペティション（競演）部門に名を連ねた。非競演部門への招待も合わせ、今年のカンヌには再び韓国映画が帰ってくる。

フランス南部のカンヌで5月に開催される第79回カンヌ国際映画祭の執行委員会は4月9日（現地時間）、ナ・ホンジン監督の最新作『HOPE』をコンペティション部門に公式招待したと発表した。

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あわせて、ヨン・サンホ監督の『群体』も非競演部門のミッドナイト・スクリーニングセクションに選出された。

『HOPE』と『群体』のポスター

ナ・ホンジン監督による『HOPE』の競演部門進出は、大きな意味を持つ。カンヌの競演部門は、毎年全世界からわずか20本前後しか選ばれないメインセクションであり、監督のキャリアにおいて最も重要なマイルストーンとされる。

ナ・ホンジン監督はデビュー作『チェイサー』をはじめ、『哀しき獣』『哭声／コクソン』と、これまで発表したすべての長編作品がカンヌに招待されてきた。今回の『HOPE』でついに初の競演部門入りを果たし、長編演出作の全編がカンヌに招待されるという異例の記録を打ち立てた。

韓国映画が同部門に復帰するのは、2022年のパク・チャヌク監督作『別れる決心』と是枝裕和監督作『ベイビー・ブローカー』以来4年ぶりだ。停滞していた韓国映画の勢いが再びカンヌの中心へと戻ってきたことに、業界内外の期待が高まっている。

『HOPE』は、非武装地帯(DMZ)近郊のホポ港(ハン)を舞台に、出張所長のボムソク（ファン・ジョンミン）が村で起きた奇妙な事件に直面することから始まる物語だ。ファン・ジョンミン、チョ・インソン、チョン・ホヨンに加え、マイケル・ファスベンダー、アリシア・ヴィキャンデルら豪華キャストが集結。カンヌでのワールドプレミアを経て、今夏に韓国での公開を予定している。

ヨン・サンホ監督、4度目のカンヌへ

ヨン・サンホ監督の『群体』が招待されたミッドナイト・スクリーニングは、アクションやスリラー、ホラーなど、作品性と大衆性を兼ね備えたジャンル映画を厳選するセクションだ。

ヨン監督は『豚の王』から始まり、『新感染 ファイナル・エクスプレス』『新感染半島 ファイナル・ステージ』に続き、今回で4度目の招待となる。かつて『新感染』で同セクションを熱狂させただけに、今作への注目度も高い。

『群体』は、正体不明の感染事態により封鎖されたビル内で繰り広げられる死闘を描く。従来のゾンビ映画とは一線を画す進化した存在が見どころで、ティエリー・フレモー執行委員長も「この設定だけで多様な叙事の可能性を想像させる」と期待を寄せた。チョン・ジヒョン、ク・ギョファン、チ・チャンウクら、カンヌ初参加となるスター俳優たちの顔ぶれも大きな話題だ。

パク・チャヌク監督が審査委員長に就任

さらに、今年のカンヌを象徴するのがパク・チャヌク監督の審査委員長就任だ。韓国の映画人として初めて競演部門の審査委員長を務めるパク監督を中心に、ナ・ホンジン、ヨン・サンホ両監督が合流。今年のカンヌは文字通り韓国映画人の舞台となる。

(写真提供=OSEN)パク・チャヌク監督

競演・非競演の両部門に有力作を送り込み、さらに審査のトップに韓国人監督が座る。世界的なKコンテンツの地位が高まる今、韓国映画が再び映画界の中心でどのようなメッセージを放つのか、世界が注視している。

第79回カンヌ国際映画祭は、5月12日から23日まで開催される。