◆米大リーグ ドジャース２―５レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースが１２日（日本時間１３日）、本拠地でレンジャーズに逆転負けを喫して、連勝が「２」で止まった。佐々木朗希投手（２４）は４回２失点で２敗目（０勝）を喫した。「１番・指名打者」でスタメン出場した大谷翔平投手（３１）が２試合連続先頭弾となる先取点の５号ソロを放ったが、勝利にはつながらなかった。

先発した朗希は１回表、無死一、二塁のピンチを迎えながら３者連続三振を奪う好発進を切ると、直後の１回裏に大谷が初対戦だったサイ・ヤング賞２度の３７歳右腕・デグロムから初球を先頭打者本塁打。２試合連続の先頭弾で先取点を奪い、連続試合出塁を「４６」に伸ばした。

朗希は１点リードの２回にも１死二、三塁のピンチを迎えたが無失点。３回には先頭のカーターにソロを浴びて追いつかれると、２死一、二塁でスミスに右前適時打を浴びて勝ち越された。その後２死満塁のピンチは続いたが、デュランを一ゴロに打ち取ってなんとか踏ん張った。

１点を追う３回１死一塁の大谷の２打席目は四球。その後、一塁走者だった２死一、二塁で大谷が飛び出すと、二塁走者のコールはスタートを切っておらず、タッチアウトになる走塁ミスも出た。朗希は４回も無失点で切り抜け、４回９４球、５安打２失点、６奪三振、５四球、最速９８・３マイル（約１５８・２キロ）で降板。５回を投げきれず、今季の初勝利を逃した。

５回２死二塁の大谷の３打席目は１ボールとなったところで申告敬遠。デグロムとの初対戦は、先頭弾、四球、申告敬遠と全３打席で出塁した。ドジャースは６回に守備のミスも出て１点を失い、リードを２点に広げられた。

１―３の７回にドジャースは１死一、二塁のチャンスを作ったが、大谷は２番手左腕・ラッツの前に遊飛。続くタッカーが右前適時打を放って１点差に迫ったが、７回にはカスペリアス、クラインの２人で２失点。リードを３点に再び広げられた。大谷は３打数１安打１打点、２四死球で打率は２割８分６厘となった。