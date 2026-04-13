ハムスターモナカ 抹茶新作♡可愛すぎる手作り和スイーツ登場

思わず笑顔になる可愛さ♡京都の老舗菓子店から人気のハムスターモナカに、抹茶バージョンが登場しました。自分で餡を詰めて仕上げる楽しさと、見た目の愛らしさを兼ね備えた特別な和スイーツ。京都らしい上品な味わいと遊び心が詰まった一品をチェックしてみてください♪

手作りで楽しむ癒しスイーツ♡

「手づくりハムスターモナカ抹茶（2個入り）」は860円（税込）、「6個入り」は2,000円（税込）。

最中皮に抹茶餡を詰めて、金平糖をのせることで完成する体験型スイーツです。

ハムスターのお腹のくぼみに金平糖をのせると、まるで抱えているように見えるユニークなデザインが魅力。2体並べると寄り添う姿になり、見た目もほっこり癒されます。

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京都らしい抹茶の味わい

餡には宇治抹茶を贅沢に使用し、ほろ苦さとまろやかな甘さを両立。パリッと香ばしい最中皮との相性も抜群で、見た目だけでなく味わいにもこだわった仕上がりです。

金平糖は抹茶味と蜂蜜味の2種類がセットになっており、彩りと味のアクセントを楽しめます。

販売情報＆購入方法

オンラインショップでは2026年4月10日（金）AM10:00頃より販売開始。店頭では京都駅各店舗（PLUSTA）や青木光悦堂直売店Koetsuanで取り扱い。

※店舗により取り扱いが異なりますので、あらかじめご了承ください。

可愛さと美味しさを贈る

ハムスターモナカ抹茶は、見て楽しい・作って楽しい・食べて美味しい三拍子揃った和スイーツ♡ちょっとした手土産やプレゼントにもぴったりで、特別な時間を演出してくれます。

可愛さと上品な味わいを兼ね備えた一品を、ぜひ楽しんでみてください♪