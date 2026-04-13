ME:I、新曲「Update ME」配信リリース 自身をアップデートする大切さを表現
ガールズグループ・ME:Iの新曲「Update ME」が、きょう13日から各サブスクリプションサービスにて音源配信を開始した。
【動画】制服姿のME:I、“何気ない放課後の時間”再現 仲むつまじい撮影裏
同楽曲は「変わるのは今。自分至上最高を更新し続ける」という「Update」をキーワードにした一曲。ヘアケアブランド「Linon」のタイアップソングとして書き下ろされており、楽曲の随所に「Linon」と聞こえるフレーズが散りばめられている。耳に残るキャッチーなメロディと躍動感のあるリズムが、ME:Iの新たな一面をスタイリッシュに引き立てており、前向きなエネルギーとともに、自分自身をアップデートし続ける大切さを感じられる楽曲となっている。
また、本楽曲のリリースとともに、ME:Iは「Linon」のブランドアンバサダーに就任し、新商品発売と連動した大型プロモーションを展開。SNSで実施された「4170回リポストキャンペーン」達成後には、待望のコンセプトムービーを公開した。ME:Iのダンスパフォーマンスとともに、「Linon」が提案する“ツヤめくストレートヘア”の魅力を鮮やかに表現している。
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同楽曲は「変わるのは今。自分至上最高を更新し続ける」という「Update」をキーワードにした一曲。ヘアケアブランド「Linon」のタイアップソングとして書き下ろされており、楽曲の随所に「Linon」と聞こえるフレーズが散りばめられている。耳に残るキャッチーなメロディと躍動感のあるリズムが、ME:Iの新たな一面をスタイリッシュに引き立てており、前向きなエネルギーとともに、自分自身をアップデートし続ける大切さを感じられる楽曲となっている。
また、本楽曲のリリースとともに、ME:Iは「Linon」のブランドアンバサダーに就任し、新商品発売と連動した大型プロモーションを展開。SNSで実施された「4170回リポストキャンペーン」達成後には、待望のコンセプトムービーを公開した。ME:Iのダンスパフォーマンスとともに、「Linon」が提案する“ツヤめくストレートヘア”の魅力を鮮やかに表現している。