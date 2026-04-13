■MLB ドジャース2−5レンジャーズ（日本時間13日、ドジャー・スタジアム）

ドジャースの大谷翔平（31）は本拠地でのレンジャーズ戦に“1番・DH”で先発出場。3打数1安打2四球、打率は.286。今季初の2試合連続の5号で46試合連続出塁と記録を更新。得点圏では1打数無安打1四球だった。先発の佐々木朗希（24）は4回、94球を投げて、被安打5（1本塁打）、奪三振6、四死球5、失点2（自責点2）。3回に同点ソロを浴びると、2死から勝ち越し点を奪われた。5四球と制球も苦しみ今季2敗目となった。

前日12日は今季本拠地初となる先頭打者弾の4号アーチを放ち、連続試合出塁も45に伸ばした。しかし、終盤、ゲームを決定づける2度の得点圏のチャンスでは2三振とチャンスをつかめなかった。

レンジャーズの先発はサイヤング賞2度、最多奪三振2度のレジェンド・J.デグロム（37）、昨季4月19日に初対決のチャンスがあったが、真美子夫人出産のために“父親リスト”で欠場、対決はお預けとなった。

ようやく巡ってきた初対戦、1回の第1打席、1球目のストレートを迷わず振っていき、打球はスタンドへ一直線。打球速度174.3キロ、飛距離113.9m、角度39度と前日と同じ高く上がった打球、今季初となる2試合連続の先頭打者弾で5号ホームラン。これでレンジャーズ戦は23本目のアーチ、球団別本塁打が単独トップになった。

ドジャースの先発は佐々木朗希（24）、1点をリードして迎えた3回、先頭の2番・E.カーター（23）に2号ソロホームラン、1対1の同点に追いつかれると、その後、2死を奪ったが、走者なしからヒット、四球で走者を許すと、7番・J.スミス（28）にライト前への勝ち越しタイムリーと粘れなかった。

佐々木は4回、94球を投げて、被安打5（1本塁打）、奪三振6、四死球5、失点2（自責点2）。5四球と制球も苦しみ今季初白星はお預けとなった。

3回、1死一塁で回ってきた第2打席、デグロムは外角中心の攻め、カウント2−0とボールが先行すると、大谷のバッティングカウントでボールを長く持ち、スライダーでタイミングを外しストライクを奪う投球、さらにフルカウントではデグロムが間を取ると、今度は大谷がタイムと間合いの取り合いとなった。そして、7球目のスライダーを大谷が見極めて四球。

1対2と1点リードされた5回、2死二塁で大谷の第3打席、チャンスの場面だが、今季ここまで走者を2塁の置いた場面で大谷は6打数1安打、打率.167、打点なし。デグロムはキャッチャーと話し合うと、1球目が外角へボール。これで勝負せずに大谷を申告敬遠した。2死一、二塁で2番・K.タッカー（29）は空振り三振、ドジャースはチャンスを生かせなかった。

6回には2人目・E.エンリケス（23）が無死一塁からセーフティバントを1塁へ悪送球とピンチを広げて追加点を奪われた。1対3とリードされた7回、レンジャーズ2人目、J.ラッツ（30）から1死一、二塁のチャンスを作り、大谷の第3打席、得点圏では14打数3安打、打率.214と当たっていない。1球目のストレートに完全にタイミングが合わずショートフライ。大谷も打った瞬間に下を向き、首を振ってベンチに戻った。続く2番・タッカーはライト前へタイムリー、2対3と1点差に詰め寄った。

しかし、8回にはドジャース中継ぎ陣がつかまり、1点差に詰め寄ったのも束の間、2失点で2対5とリードを広げられた。ドジャースの連勝は2で止まり、佐々木は2敗目となった。大谷は3打数1安打（1本塁打）2四球で打率は.286と3割目前となった。

