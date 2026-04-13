ローリー・マキロイが史上4人目の連覇を達成 1差2位にスコッティ・シェフラー 松山英樹は12位
＜マスターズ 最終日◇12日◇オーガスタ・ナショナルGC（ジョージア州）◇7565ヤード・パー72＞ゴルフの祭典とも呼ばれる海外メジャー「マスターズ」の最終ラウンドが行われ、首位タイから出た前年覇者のローリー・マキロイ（北アイルランド）が5バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「71」で回りトータル12アンダーで優勝。大会連覇は、ジャック・ニクラス（1965-66年）、ニック・ファルド（1989-90年）、タイガー・ウッズ（2001-02年）以来、史上4人目の快挙となった。
〈連続写真〉世界No.1の飛ばし屋ローリー・マキロイは“右肩”でつかまえてシャフトで逃がしていた!?
マキロイは3番でバーディのあと4番ダブルボギー、6番ボギーと後退したが、7番8番の連続バーディで息を吹き返す。後半に入って首位に返り咲くと12番、13番で2つ伸ばして後続を突き放した。2打リードで迎えた18番パー4は、ティショットを右の林に曲げたが2打目でガードバンカーまで運ぶ。しっかり3オンをして2パットでホールアウト。ウィニングパットを沈めて天に向かって叫ぶと、パトロンの大歓声に包まれた。昨年大会で史上6人目のメジャー4大会すべて制覇するキャリアグランドを達成。これでメジャー通算6勝となった。1打差2位は世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー。4バーディ、ボギーなしの「68」をマークして猛追したが、トータル11アンダーで大会3勝目には届かなかった。昨年プレーオフでマキロイに敗れ、3度目の2位となったジャスティン・ローズ（イングランド）は、終盤追いかけながらも悲願には2打足りず。ティレル・ハットン（イングランド）、ラッセル・ヘンリー、サム・バーンズ、キャメロン・ヤング（ともに米国）と並んで3位タイで終えた。12番から5連続バーディで追い上げたコリン・モリカワ（米国）はトータル9アンダー・7位タイに入った。5年ぶり2度目の優勝を目指して松山英樹は、この日「69」で回り、トータル5アンダー・12位タイで4日間を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
白熱の優勝争い マスターズのリーダーボード
マスターズの賞金総額は史上最高35億円 優勝賞金7億円超
【決定的瞬間】松山英樹、大笑い 片岡尚之のクラブが池ポチャ
新婚の26歳が初V 国内男子の最終結果
22歳が通算2勝目 国内女子の最終結果
マキロイは3番でバーディのあと4番ダブルボギー、6番ボギーと後退したが、7番8番の連続バーディで息を吹き返す。後半に入って首位に返り咲くと12番、13番で2つ伸ばして後続を突き放した。2打リードで迎えた18番パー4は、ティショットを右の林に曲げたが2打目でガードバンカーまで運ぶ。しっかり3オンをして2パットでホールアウト。ウィニングパットを沈めて天に向かって叫ぶと、パトロンの大歓声に包まれた。昨年大会で史上6人目のメジャー4大会すべて制覇するキャリアグランドを達成。これでメジャー通算6勝となった。1打差2位は世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー。4バーディ、ボギーなしの「68」をマークして猛追したが、トータル11アンダーで大会3勝目には届かなかった。昨年プレーオフでマキロイに敗れ、3度目の2位となったジャスティン・ローズ（イングランド）は、終盤追いかけながらも悲願には2打足りず。ティレル・ハットン（イングランド）、ラッセル・ヘンリー、サム・バーンズ、キャメロン・ヤング（ともに米国）と並んで3位タイで終えた。12番から5連続バーディで追い上げたコリン・モリカワ（米国）はトータル9アンダー・7位タイに入った。5年ぶり2度目の優勝を目指して松山英樹は、この日「69」で回り、トータル5アンダー・12位タイで4日間を終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
白熱の優勝争い マスターズのリーダーボード
マスターズの賞金総額は史上最高35億円 優勝賞金7億円超
【決定的瞬間】松山英樹、大笑い 片岡尚之のクラブが池ポチャ
新婚の26歳が初V 国内男子の最終結果
22歳が通算2勝目 国内女子の最終結果