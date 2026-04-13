◇インターリーグ ドジャース2─5レンジャーズ（2026年4月12日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が12日（日本時間13日）、本拠でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2試合連続となる5号先頭打者アーチを放ったが、先発した佐々木朗希投手（24）が4回94球を投げ、5安打2失点。自己ワーストタイの5四球を与えるなど制球に苦しみ、チームは逆転負けで連勝が2で止まった。

レンジャーズの先発は18、19年にサイ・ヤング賞に輝いたデグロム。初対戦となった大谷は初回の第1打席で初球の内寄り97・9マイル（約157・5キロ）直球を豪快に右中間席へと運び、2試合連続となる先頭打者アーチ。わずか1球で粉砕し、先発の佐々木へ先制点をプレゼント。連続試合出塁を「46」まで伸ばした。

続く1−2の3回1死一塁で迎えた第2打席はフルカウントから冷静に四球を選んだ。5回2死二塁の一打出れば同点という場面で迎えた第3打席は申告敬遠。球場からはブーイングが沸き起こった。

1─3の7回1死一、二塁と一発出れば逆転の第4打席は相手2番手・ラッツに初球で遊飛に打ち取られ、悔しそうに首を振りながらベンチに戻った。9回1死一塁の第5打席も空振り三振だった。

先発の佐々木はデグロムとの投げ合いとなる中、初回は先頭のニモに右前打を許すと、続くカーターにも四球を与え、無死一、二塁のピンチ。それでもシーガー、バーガーを直球で連続の空振り三振、ピダーソンをフォークボールで空振り三振と3者連続三振で無失点で切り抜けた。2回も先頭打者に四球を与えるなど1死二、三塁のピンチをしのいだ。

ただ、1─0の3回、先頭のカーターに高めの直球を右中間席に運ばれ、同点とされると、リズムを見だした。2死から安打と四球で一、二塁と得点圏に走者を背負うと、スミスにスプリットを右前へ運ばれ勝ち越された。さらに、四球を与えて2死満塁とピンチを背負うもデュランを一ゴロ。4回は無失点に抑え、6奪三振はメジャー自己最多となったが、毎回の5四球はメジャー自己ワーストタイと最後まで制球は定まらなかった。最速は98.3マイル(約158.2キロ）にとどまった。

佐々木が4回で降板すると、後を継いだ救援陣も失点。3−1の7回にタッカーの適時打で一時は1点差に迫ったものの競り負け、連勝は2で止まった。