◇インターリーグ ドジャース2―5レンジャーズ（2026年4月12日 ロサンゼルス）

ドジャースの佐々木朗希投手（24）は12日（日本時間13日）のレンジャーズ戦に先発登板したが4回、94球を投げ、5安打2失点で降板して2敗目を喫した。

中6日のマウンドで安定した投球をすることはできなかった。4回まで要した球数は94球。毎回の5四球は自己ワーストタイ。22人の打者に対し、3ボールまでいった打者が7人と苦闘ぶりを物語っていた。

初回無死一、二塁のピンチは中軸を3者連続三振にとった。大谷の先頭打者弾で先制してもらった2回も先頭打者に四球を与えるなど1死二、三塁のピンチを招いたが、後続を打ち取った。しかし、3回。先頭のカーターに高めの直球を右中間席に運ばれ同点とされると、2死無走者から安打と四球で2死一、二塁となった後、スミスにスプリットを右前へ運ばれた。さらに四球を与えて2死満塁とピンチを背負う。スタンドからは朗希コールを受け、何とか2失点で防いだが、先発の責任は果たせなかった。

メジャー自己最多の6三振を奪ったが、良い球を悪い球がはっきりしていた。最速は98.3マイル(約158.2キロ）にとどまった。

試合前、デーブ・ロバーツ監督は「フォームの細かい部分を整理して、実際の投球にどうつなげるかという段階だと思う。この登板前に取り組んできた内容には手応えがあるし、そこを継続して積み上げていってほしい」と期待を寄せたが、不安定な投球となってしまった。