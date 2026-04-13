「子育て他人事モード」で妻を激怒させる子育て時の「地雷ワード」とは【無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典】

子育て中の地雷ワード『はーい、このはちみつも栄養満点だから食べようね～』

赤ちゃんについての知識は皆無の夫

朝食時など、妻がバタバタと支度などで忙しくしているなか、赤ちゃんの離乳食を夫に任せた際のひとコマ。赤ちゃんにはちみつはNG食材の代表格で、驚いた妻がすぐ止めなければ危険な状況ですが、夫は自分の無知を恥じることなくイクメン気取り。

産んだ瞬間から母としての自覚スイッチがオンになる妻としては、子育てに対し他人事のような意識を抱きがちな夫には不安しか感じられません。

地雷ワードの言い換え「はちみつって赤ちゃんに食べさせても大丈夫？」

本来であれば自分で勉強してほしいところですが、それができないのであれば、せめて妻に確認しながら赤ちゃんの世話をするようにしましょう

子育て中の地雷ワード『熱が上がってきたなら、早めに病院に連れて行ったほうがいいんじゃない？』

子どものつき添いはいつも母親の役目

子どもが熱を出してしまい、「でも休日だし、いつものとこやってないしどうしよう…」などと妻が言った際に夫から放たれるひと言。「夫婦そろって行っても意味ないから、君が連れて行ってね」と暗にほのめかしているように聞こえます。

子育てについての責任は夫婦共同であるべきで、そこから逃避しようとする態度に見えるだけに、妻に病院送りにされないよう注意する必要がありそうです。

地雷ワードの言い換え「熱があるよ。病院に連れて行ったほうがいいかな？」

子どもに熱があることに気づいたのなら、まずは普段から面倒を見ている妻に報告して、最善・最速の対処を

【出典】『無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典』監修：岡野あつこ／イラスト：もち