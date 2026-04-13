日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3355（+36.0 +1.08%）
ホンダ 1276（+6.5 +0.51%）
三菱ＵＦＪ 2875（+33 +1.16%）
みずほＦＧ 6873（+87 +1.28%）
三井住友ＦＧ 5618（+82 +1.48%）
東京海上 7170（+75 +1.06%）
ＮＴＴ 154（+0.9 +0.59%）
ＫＤＤＩ 2573（-9 -0.35%）
ソフトバンク 216（+4.8 +2.27%）
伊藤忠 2041（+15 +0.74%）
三菱商 5370（+63 +1.19%）
三井物 6349（+57 +0.91%）
武田 5760（+28 +0.49%）
第一三共 2799（+26.5 +0.96%）
信越化 6595（+39 +0.59%）
日立 4849（+39 +0.81%）
ソニーＧ 3353（+28 +0.84%）
三菱電 5846（+33 +0.57%）
ダイキン 20755（+120 +0.58%）
三菱重 4777（+32 +0.67%）
村田製 4169（+23 +0.55%）
東エレク 45063（+1023 +2.32%）
ＨＯＹＡ 29660（+170 +0.58%）
ＪＴ 5999（+26 +0.44%）
セブン＆アイ 2039（+12 +0.59%）
ファストリ 75726（+186 +0.25%）
リクルート 7049（-68 -0.96%）
任天堂 8283（-17 -0.20%）
ソフトバンクＧ 3766（-12 -0.32%）
キーエンス（普通株） 62736（+296 +0.47%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3355（+36.0 +1.08%）
ホンダ 1276（+6.5 +0.51%）
三菱ＵＦＪ 2875（+33 +1.16%）
みずほＦＧ 6873（+87 +1.28%）
三井住友ＦＧ 5618（+82 +1.48%）
東京海上 7170（+75 +1.06%）
ＮＴＴ 154（+0.9 +0.59%）
ＫＤＤＩ 2573（-9 -0.35%）
ソフトバンク 216（+4.8 +2.27%）
伊藤忠 2041（+15 +0.74%）
三菱商 5370（+63 +1.19%）
三井物 6349（+57 +0.91%）
武田 5760（+28 +0.49%）
第一三共 2799（+26.5 +0.96%）
信越化 6595（+39 +0.59%）
日立 4849（+39 +0.81%）
ソニーＧ 3353（+28 +0.84%）
三菱電 5846（+33 +0.57%）
ダイキン 20755（+120 +0.58%）
三菱重 4777（+32 +0.67%）
村田製 4169（+23 +0.55%）
東エレク 45063（+1023 +2.32%）
ＨＯＹＡ 29660（+170 +0.58%）
ＪＴ 5999（+26 +0.44%）
セブン＆アイ 2039（+12 +0.59%）
ファストリ 75726（+186 +0.25%）
リクルート 7049（-68 -0.96%）
任天堂 8283（-17 -0.20%）
ソフトバンクＧ 3766（-12 -0.32%）
キーエンス（普通株） 62736（+296 +0.47%）