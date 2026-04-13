日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3355（+36.0　+1.08%）
ホンダ　1276（+6.5　+0.51%）
三菱ＵＦＪ　2875（+33　+1.16%）
みずほＦＧ　6873（+87　+1.28%）
三井住友ＦＧ　5618（+82　+1.48%）
東京海上　7170（+75　+1.06%）
ＮＴＴ　154（+0.9　+0.59%）
ＫＤＤＩ　2573（-9　-0.35%）
ソフトバンク　216（+4.8　+2.27%）
伊藤忠　2041（+15　+0.74%）
三菱商　5370（+63　+1.19%）
三井物　6349（+57　+0.91%）
武田　5760（+28　+0.49%）
第一三共　2799（+26.5　+0.96%）
信越化　6595（+39　+0.59%）
日立　4849（+39　+0.81%）
ソニーＧ　3353（+28　+0.84%）
三菱電　5846（+33　+0.57%）
ダイキン　20755（+120　+0.58%）
三菱重　4777（+32　+0.67%）
村田製　4169（+23　+0.55%）
東エレク　45063（+1023　+2.32%）
ＨＯＹＡ　29660（+170　+0.58%）
ＪＴ　5999（+26　+0.44%）
セブン＆アイ　2039（+12　+0.59%）
ファストリ　75726（+186　+0.25%）
リクルート　7049（-68　-0.96%）
任天堂　8283（-17　-0.20%）
ソフトバンクＧ　3766（-12　-0.32%）
キーエンス（普通株）　62736（+296　+0.47%）