東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値159.27 高値159.37 安値158.94
159.88 ハイブレイク
159.62 抵抗2
159.45 抵抗1
159.19 ピボット
159.02 支持1
158.76 支持2
158.59 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1723 高値1.1739 安値1.1678
1.1810 ハイブレイク
1.1774 抵抗2
1.1749 抵抗1
1.1713 ピボット
1.1688 支持1
1.1652 支持2
1.1627 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3462 高値1.3479 安値1.3411
1.3558 ハイブレイク
1.3519 抵抗2
1.3490 抵抗1
1.3451 ピボット
1.3422 支持1
1.3383 支持2
1.3354 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7887 高値0.7914 安値0.7855
0.7975 ハイブレイク
0.7944 抵抗2
0.7916 抵抗1
0.7885 ピボット
0.7857 支持1
0.7826 支持2
0.7798 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値159.27 高値159.37 安値158.94
159.88 ハイブレイク
159.62 抵抗2
159.45 抵抗1
159.19 ピボット
159.02 支持1
158.76 支持2
158.59 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1723 高値1.1739 安値1.1678
1.1810 ハイブレイク
1.1774 抵抗2
1.1749 抵抗1
1.1713 ピボット
1.1688 支持1
1.1652 支持2
1.1627 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3462 高値1.3479 安値1.3411
1.3558 ハイブレイク
1.3519 抵抗2
1.3490 抵抗1
1.3451 ピボット
1.3422 支持1
1.3383 支持2
1.3354 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7887 高値0.7914 安値0.7855
0.7975 ハイブレイク
0.7944 抵抗2
0.7916 抵抗1
0.7885 ピボット
0.7857 支持1
0.7826 支持2
0.7798 ローブレイク