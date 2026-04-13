東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値159.27　高値159.37　安値158.94

159.88　ハイブレイク
159.62　抵抗2
159.45　抵抗1
159.19　ピボット
159.02　支持1
158.76　支持2
158.59　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1723　高値1.1739　安値1.1678

1.1810　ハイブレイク
1.1774　抵抗2
1.1749　抵抗1
1.1713　ピボット
1.1688　支持1
1.1652　支持2
1.1627　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3462　高値1.3479　安値1.3411

1.3558　ハイブレイク
1.3519　抵抗2
1.3490　抵抗1
1.3451　ピボット
1.3422　支持1
1.3383　支持2
1.3354　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7887　高値0.7914　安値0.7855

0.7975　ハイブレイク
0.7944　抵抗2
0.7916　抵抗1
0.7885　ピボット
0.7857　支持1
0.7826　支持2
0.7798　ローブレイク