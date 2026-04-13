脳出血で療養中のモデルで俳優の清原翔が、最新ショットを公開した。

清原は１３日までに自身のインスタグラムを更新。「まみこ来てくれた！楽しかったー！」と記し、ラッパーで歌手の鈴木真海子との笑顔の２ショットをアップし、近況を伝えた。

この投稿には、「爽やか 素敵な笑顔のお二人」「素敵なご友人の方々が、清原君を笑顔にしてくれますね」「いい笑顔、キヨたん」「素晴らしい友人や知人に恵まれていてうらやましいです。笑顔も素敵です。体調管理にご注意をして頑張って下さい」「素敵な笑顔ですね」「ただただ素敵だ」「お二人共素敵です」「暖かくなっているから風も気持ちいいですよね。波の音も癒されそう」「風が気持ちよさそうですね」などのコメントが寄せられた。

清原は２７歳だった２０２０年６月に脳出血で緊急手術。２３年２月３日には２年７か月ぶりのインスタで「感染症心内膜炎による脳出血で、２０２０年６月１２日に倒れ、３回の手術を経て日々のリハビリを行いながら現在に至っています」と説明していたが、最近は仲間との投稿が増えている。