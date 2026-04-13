第３１回アンタレスステークス・Ｇ３は４月１８日、阪神競馬場のダート１８００メートルで行われる。

グランドプラージュ（牡４歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父シニスターミニスター）はここまで５戦４勝、２着１回とパーフェクト連対。オープンへの昇級初戦がいきなり重賞とハードルは高いが、これまでのパフォーマンスを考えれば十分勝負になっていい。

ムルソー（牡５歳、栗東・池江泰寿厩舎、父レイデオロ）はオープンを連勝したあと、前走の仁川ステークスでは２着と敗れたが、後続のマークもきつかった。重賞は２４年のユニコーンステークス５着以来だが、力をつけた今ならチャンスはある。

ジェイパームス（セン６歳、美浦・堀宣行厩舎、父ジャスタウェイ）は、初ダートだった２走前のペルセウスステークスで圧勝。前走は右回りにも戸惑った印象だが、能力は高く反撃があっていい。

タガノバビロン（牡４歳、栗東・西園翔太厩舎、父ヘニーヒューズ）は、レグルスステークスで鼻差の２着。今回は重賞になるが、兄はＪｐｎ１を勝ったタガノビューティー。ここでもやれる素質を持っている。