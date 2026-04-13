【ブンデスリーガ】ザンクト・パウリ 0−5 バイエルン（日本時間4月12日／ミラントア・シュタディオン）

【映像】あわや殴り合いの掴み合い→“一触即発”の瞬間

バイエルンに所属するフランス代表FWのミカエル・オリーセと、ザンクト・パウリに所属するエストニア代表DFのカルロ・メッツがライン際で激しい攻防を見せた。まるで喧嘩のような掴み合いにファンも騒然となった。

日本時間4月12日に行われたブンデスリーガ第28節でザンクト・パウリとバイエルンが対戦。首位バイエルンが主導権を握る展開となる。中でもオリーセは右サイドで存在感を見せた。

すると20分、ルーズボールが右サイドに溢れたところにオリーセが反応。マークについていたメッツとぶつかりながらもボールに向かって突き進む。メッツがヘッドでそらしたボールを右足で前にけって、スピードで抜き去ろうとした。次の瞬間、突破を阻もうとしたメッツが右手で押しのけようとし、オリーセも左手でブロックして応戦。そのままもつれるように両者がサイドラインを超えてスタンドの方まで吹き飛ぶと、最後は苛立ったメッツがオリーセを押し、オリーセもメッツの手を引っ張って応戦。一触即発の事態となった。

スタジアム中からブーイングが飛ぶ中、メッツがすぐにその場を離れたことで、それ以上の荒れた展開にはならず。しかし主審は両者を呼び寄せて注意した。

この様子にABEMAで解説を務めた細貝萌氏は「メッツは前の試合でも揉めてましたね。何節か前に僕見ましたけど、こんなシーンがありましたね。喧嘩していました」と明かした。主審の話を聞きながらメッツは、謝罪の意味を込めてかオリーセに握手を求める。しかしやられたオリーセは納得がいかないのか、その手を叩くように振り解いた。

このシーンにABEMAのコメント欄やSNSのファンたちは「喧嘩じゃん」「ガチ掴み合い」「やりすぎ」「落ち着け」「殴り合うかと思った」「イライラしてんな」「掴み合ってるやんw」「オリーセは納得いかんよな」「あそこまでしないとオリーセは止められない」「サッカーじゃないだろ」とさまざまな反応が見られた。

なおオリーセは、2ー0で迎えた54分にチームの3点目を記録。5ー0の快勝に貢献した。（ABEMA／ブンデスリーガ）