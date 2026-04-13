日本プロ麻雀連盟の最高峰タイトル「鳳凰位」への挑戦権を争う、鳳凰戦A1リーグの第1節C卓が4月12日、東京都・夏目坂スタジオで行われ、元Mリーガーで「麻雀忍者」の異名を持つ藤崎智が、現役Mリーガー3人を抑えて卓内トップを取った。

【映像】日本プロ麻雀連盟の選手が多数登場するMリーグ

KONAMI麻雀格闘倶楽部に在籍経験がある藤崎は、現メンバーである佐々木寿人、EX風林火山・内川幸太郎、EARTH JETS・三浦智博という3人と同卓。1回戦、2回戦と連勝スタートを決めた藤崎は、3回戦でラスを引くも、最終4回戦は2着にまとめてフィニッシュ。＋40.6で、自身の開幕戦を卓内トップで終えた。

試合後は「今日はメンバーが強かったので負けも覚悟していました。来節以降調子にならないようにします」と慎重ながらも笑顔だった。

【試合結果】

1位 藤崎智 ＋40.6

2位 内川幸太郎 ＋5.3

3位 三浦智博 ▲19.4

4位 佐々木寿人 ▲26.5

◆鳳凰位 日本プロ麻雀連盟のタイトルの1つで、30年以上の歴史がある同連盟最高峰タイトル。A〜Eまで計11のリーグに分かれている。A1は12人で行われ、上位3人が前年度の鳳凰位と半荘16回戦でタイトルを争う。

◆日本プロ麻雀連盟 1981年に設立。森山茂和会長。ベテラン・中堅・若手と各大会・メディアで活躍するプロが多数所属する。現在の所属プロは業界最大規模となる600人以上。2016年に行われた「麻雀プロ団体日本一決定戦」でも優勝した。主なタイトル戦は鳳凰位、十段位、麻雀グランプリMAX、王位戦、麻雀マスターズ、女流桜花、プロクイーンなど。

（C）日本プロ麻雀連盟

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