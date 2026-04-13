１３日の主なマーケットイベント １３日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど



０８：５０ 日・マネーストック

２３：００ 米・中古住宅販売件数

※ＩＭＦ（国際通貨基金）・世界銀行の春季会合（１８日まで）

※タイ市場が休場



○決算発表・新規上場など



決算発表：ＪＥＳＣＯ<1434>，Ｅ・ＪＨＤ<2153>，ライク<2462>，ククレブ<276A>，ハブ<3030>，銚子丸<3075>，ＭＥＲＦ<3168>，プロパスト<3236>，コスモス薬品<3349>，メディアドゥ<3678>，ＰＲＴＩＭＥ<3922>，久光薬<4530>，ＱＰＳＨＤ<464A>，ギークリー<505A>，エレメンツ<5246>，ミクロン<6159>，東洋電<6505>，カーブスＨＤ<7085>，コーナン<7516>，ＩＤＯＭ<7599>，アステナＨＤ<8095>，リテールＰＡ<8167>，オリンピック<8289>，ライズ<9168>，ブックオフＧ<9278>，ＵＮＥＸＴ<9418>，歌舞伎<9661>，ＣＳＰ<9740>，アークス<9948>，タキヒヨー<9982>ほか

※海外企業決算発表：ゴールドマン・サックスほか



出所：MINKABU PRESS