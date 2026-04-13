１０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５９円２７銭前後と前日と比べて３０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８６円７０銭前後と同７０銭強のユーロ高・円安だった。



この日に米労働省が発表した３月の消費者物価指数（ＣＰＩ）で、食品とエネルギーを除くコア指数の上昇率が前月比０．２％の上昇となり、市場予想を下回ったことからドル円相場は１５８円９４銭まで下押す場面があった。ただ、米ミシンガン大学が発表した４月の消費者調査（速報値）で、短期的な物価見通しを示す１年先の予想インフレ率が４．８％と前月から１．０ポイント上昇したことがドルを下支え。米紙ニューヨーク・タイムズが１０日の電話インタビューをもとに「トランプ米大統領はパキスタンでのイランとの協議が決裂した場合に備え、攻撃再開のために米艦船への弾薬の補充を進めていると述べた」と報じると、「有事のドル買い」に押し上げられる形で一時１５９円３５銭まで上伸した。とはいえ、その後は米国とイランがパキスタンで現地時間１１日に開く和平協議を見極めたいとして上げ一服となった。一方、米国とイランの協議進展期待などを背景にリスク選好時に買われやすいユーロが堅調だった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７２３ドル前後と前日と比べて０．００２５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS