◇セ・リーグ 阪神3―0中日（2026年4月12日 バンテリンD）

阪神5回表の3点は2者連続で初球を打った適時打だった。2死一、二塁から中野拓夢は外角寄りカットボールを中堅左に先制二塁打。二、三塁となり森下翔太は速球を弾き、遊撃右をゴロで破る中前2点打した。

初球について考えてみる。中野を迎えた時点で中日投手コーチ・山井大介がマウンドに駆け寄り、高橋宏斗に助言を与えていた。何と言ったかはわからないが、重要局面と誰もがわかっていた。

何度か書いてきたが、初球は打者有利のカウントである。統計上、カウント別打撃成績で最高打率、あるいは1ボール―0ストライクに次ぐ高打率を残している。

＜実は0―0は投手が不利なカウントなのである＞と長年、阪神のスコアラーを務めた三宅博は著書『虎の007 スコアラー室から見た阪神タイガースの戦略』（角川マガジンズ）に書いている。＜観察することができないので打者の狙いが読みづらい＞。

ならば、どうするか。野村克也は『野球論集成』（徳間書店）で＜初球は難しい＞としたうえで＜慎重かつ大胆に入るべきだ＞と記している。野村がよく伝えた「ボール球から入る」というのはこの一環だった。

十分に注意を払っていたはずの中日バッテリーだが、初球から堂々攻めてきた。今季、高橋の初球成績は6打数3安打だったが、真っ向勝負を挑んできたわけだ。

打者側はどうか。中野は今季初球に3打数2安打、森下は2打数2安打と結果を残していた＝数字は11日現在＝。ただ、打球として残った結果が好成績なわけで、積極性だけで打ちにいけば、ファウルや打ち損じがある。これまで書いてきたように「心は熱く、頭は冷静に」の姿勢がいる。力まず打ち返した集中力と平常心をたたえたい。

さらに得点にはならなかったが、続く佐藤輝明も初球、外角高め速球を左越え二塁打を放った。つまり3者連続で初球を快打したことになる。

今季の初球ストライクゾーン％（初球ストライクが来る確率）を見ると、森下は44・4％でリーグ17位、佐藤輝は44・1％で同20位と低い。好調な3、4番に相手投手はより慎重になっている傾向が見える。

それでも高橋は初球から勝負に来た。見応えのある真っ向勝負に勝ったのである。 ＝敬称略＝ （編集委員）