「中日０−３阪神」（１２日、バンテリンドーム）

阪神が中日に３連戦３連勝し、今季初の４連勝とした。高橋遥人投手（３０）が５安打に抑え、今季登板３試合で２度目の完封勝利と無双状態。４月までに２完封の左腕は１９６９年の江夏豊以来、５７年ぶりの快挙だ。相手の高橋宏斗投手（２３）との“高橋対決”も２戦２勝。チームは対セ・リーグ一回りを終え、１１勝４敗で貯金も今季最多更新の７。１４日からは甲子園で巨人を迎え撃つ。デイリースポーツ評論家の藤田平氏は「高橋は今の阪神先発陣では最も安定感がある」と称賛した。

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高橋は非の打ちどころのない投球だった。真っすぐは球威もキレも抜群で、打者にすればスピードガンの球速以上の速さを感じていたのではないか。どの打者もタイミングが取れていなかった。振ろうとする準備ができた時には、すでに近くまでボールが来ているから、みんな振り遅れ。バットに当てたとしてもファウルにしかならない。

加えて変化球も素晴らしかった。低めにきっちりと制球されており、空振りやファウルで早めに追い込んで、常に有利なカウントで勝負できていた。右打者の内角へのスライダー、チェンジアップもよく決まり、バットに当てさせなかった。

１２０球以上を投げたが、最後まで球威も落ちることなく、スタミナも抜群。むしろ尻上がりに球の走りが良くなり、六回以降の４イニングで７個の三振を奪った。

プロ入り後は肘を痛めて苦しい時期も経験したが、もともと力のある投手。肘の不安もなくなり、本来の力を発揮している。今の阪神先発陣では最も安定感がある。どこまで勝ち星を伸ばしていけるか楽しみだ。