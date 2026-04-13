日本ハムとロッテでプレーし昨季で現役引退した阪神の西村天裕打撃投手（32）は、新天地で日々奮闘している。

「今までは打たれないように投げてきたのを、（今は）打ってもらうように投げる。投げて気持ちよく打ってくれたらいいなと思って、大きく外れないように丁寧に投げてます」

17年ドラフト2位で日本ハムに入団し、23年にトレードでロッテに移籍。中継ぎとして、23年には自己最多の44試合に登板し防御率1・25を誇った。だが、昨季は1試合の登板にとどまり、防御率40・50。戦力外通告を受け、トライアウトに臨んだが、現役続行はかなわなかった。

「NPBに携われる仕事をしたいなと思った。選手じゃないけど、グラウンドでこういう世界に関われるのは限られた人。（打撃投手のオファーは）ありがたいなと思って、めっちゃ考えました」

熟考の末に阪神の打撃投手のオファーを受け、新たな道へ。初めて迎えた春季キャンプは全てが新鮮で新しい発見の連続だった。約200球の投げ込みや、打撃練習の補助などをこなしながら「裏方でどういうことを手伝ったらいいのかってアンテナを張り巡らせて生き抜いてる感じです」と目を細めた。

打者が打ちやすい球を投げるため、投球フォームも一新した。現役時代はタイミングを一球ずつずらしながら投げていたが、現在は一定のテンポを意識。他にも「クロスステップに入って投げてたのを、できる限り開いてリリースする球が見やすいように」と日々工夫を重ねている。

心強い存在もいる。阪神に加入した伏見は、日本ハム時代の元同僚で、「何でも聞きやすい」と信頼を寄せる人物の一人だ。トス打撃のサポートがうまくできず悩んだ時には、伏見から「一ゴロでピッチャーがカバーに来たときにトスするような優しさを持って、トスすればいいよ」とアドバイスを受け、イメージが湧くようになったという。

「お願いされたものをしっかりできるように。打撃投手としても、野手のサポートも上達していけるように頑張りたい」

野球に対する真摯な姿勢は今も変わらない。連覇、日本一を目指す猛虎を献身的に支えていく。（阪神担当・山手 あかり）

◇西村 天裕（にしむら・たかひろ）1993年（平5）5月6日生まれ、和歌山県出身の32歳。和歌山商―帝京大―NTT東日本を経て17年ドラフト2位で日本ハム入り。23年にトレードでロッテに移籍。通算成績は184試合登板で7勝2敗1セーブ33ホールド、防御率3・77。1メートル77、92キロ。右投げ右打ち。