「中日０−３阪神」（１２日、バンテリンドーム）

阪神が中日に３連戦３連勝し、今季初の４連勝とした。高橋遥人投手（３０）が５安打に抑え、今季登板３試合で２度目の完封勝利と無双状態。４月までに２完封の左腕は１９６９年の江夏豊以来、５７年ぶりの快挙だ。相手の高橋宏斗投手（２３）との“高橋対決”も２戦２勝。チームは対セ・リーグ一回りを終え、１１勝４敗で貯金も今季最多更新の７。１４日からは甲子園で巨人を迎え撃つ。

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今季３登板目で、早くも２度目の完封勝利を成し遂げた高橋。怒濤（どとう）のスタートダッシュを決めている左腕は、昨年から登板前の食事にある工夫を加えていた。

元々は体が重くなることを懸念し、あまり量をとらず、軽食で済ませていた。ただ、試合中にエネルギー切れを起こしていることを実感したという。「おなかが減ってるとダメだなと思ったんです。それからは試合前もご飯をおかわりするようになりました」。もちろん登板日の体調にもよるが、しっかりとパワーを蓄えてからマウンドに上がっている。

この日も「尻上がりに良くなった。疲れている中でも強いボールがいっていた」と終盤になってもエネルギー切れを起こさず。“おなかいっぱい効果”が、好調の要因なのかもしれない。（デイリースポーツ・滋野航太）