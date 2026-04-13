Image: Shutterstock.com

この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2023年4月11日、「ネトフリが『ストレンジャー・シングス』のアニメ作るってよ」という記事を掲載しました。

当時は、実写の本編がいよいよファイナルシーズン（シーズン5）に突入するという高揚感に溢れていた時期。記事を読んだ多くの人が、同作の新たな世界観の広がりに胸を躍らせていたはずです。

さて、3年経った今、このアニメ化の情報は真実になりました。今年、2026年の4月23日には『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』という最新アニメシリーズが公開されます。

実写キャストが目覚ましい成長を遂げた今、アニメというフォーマットは、あのジュブナイルな空気感をまとったキャラクターたちを、もう一度フレッシュに描き出してくれるはず。

シリーズが完結して、『ストレンジャー・シングス』ロスに陥っている人にとっては、うれしくてたまらない作品になるのではないでしょうか。

今読み返すと、「アニメ化決定」という一報だけでワクワクしていた当時の熱量が伝わってきます。そして現在の私たちは、あと少し待てば再びホーキンスに帰れるところまで来ています。

来たる新たな「未知の世界」に備えて、シリーズ本編をもう一度見直してみるのもいいかもしれませんね。

なお、『ストレンジャー・シングス: 1985年の冒険』は、『ストレンジャー・シングス』シーズン2とシーズン3の間を補完する物語になるとのことですよ！

（以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

今日の記事：ネトフリが『ストレンジャー・シングス』のアニメ作るってよ 掲載日：2023年4月11日 著者：中川真知子

Image: Shutterstock.com

これは楽しみ。

シーズン5の配信が待ち望まれるNetflixオリジナルドラマ『ストレンジャー・シングス』。私も最初はそこまで興味なかったのですが、シーズン1の第4話目くらいからグイグイ引き込まれて今ではもうズブズブですよ。

そんな『ストレンジャー・シングス』なんですが、アニメシリーズを制作しているんですって。先日、シリーズのクリエイターであるマットとロス・ダファー兄弟が発表しました。製作は、シドニーのFlying Bark Productionsです。

詳細はわからない

The Vergeによると、Netflixはアニメ版『ストレンジャー・シングス』の詳細にはまだ触れておらず、公開日も、どんなビジュアルになるのかも明かされていないそうです。

しかし、ダファー兄弟は｢自分たちが大好きだった土曜朝のアニメの流れをくんだっぽいものにしたい｣と話しているので、『スクービー・ドゥー』とか『ガーフィールドと仲間たち』とか『ティーンエイジ・ミュータント・ニンジャ・タートルズ』とか『トランスフォーマー』とかをイメージするといいかもしれません。

ユニバースは広がる

『ストレンジャー・シングス』はシーズン5で完結する予定ですが、実写版のスピンオフと舞台版の製作が決定しています。そこに加えてアニメーションなので、いろいろと語ることがあるんでしょうね。

Source: The Verge