まだ間に合う「春アウター」！【ユニクロ】40・50代が狙いたい「注目ジャケット」

「ピンとくる春アウターに出会えない……」そんな人は、身近な【ユニクロ】のメンズアイテムに目を向けてみて。女性向けとは違った魅力を備えたアイテムが多数揃っています。その中で編集部が注目したのは、クラシカルなデザインの「ハリントンジャケット」。カジュアルなデザインの中にもシャレ感が漂う一枚です。ユニクロアイテムを多数愛用しているインフルエンサーの着こなしとともに、その魅力をご紹介。

大人カジュアルになじむ一枚

【ユニクロ】「ハリントンジャケット」\6,990（税込）

スタンドカラーやコンパクトな丈感が特徴のハリントンジャケット。程よくゆとりのあるシルエットとラグランスリーブで、気軽にバサッと羽織れるのが魅力です。裏地には、表地と同系色のチェック生地が使われているのもおすすめしたいポイント。大人コーデに取り入れるなら、きれいめアイテムを合わせて上品な雰囲気に仕上げて。

大人のワントーンコーデに

インフルエンサーの@shocogram__さんは、ベージュのハリントンジャケットを着用してワントーンコーデに仕上げています。軽やかな淡色の組み合わせは、上品で女性らしい雰囲気に。カジュアルながらも品よくまとまるジャケットは、一着持っているとこれからの季節に重宝しそうです。

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※こちらの記事ではユニクロ、@shocogram__様のInstagram投稿をご紹介しております。

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