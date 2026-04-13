ホテルライクな雰囲気にキュン♡【3COINS】空間が洒落る「インテリア雑貨」

垢抜けた空間作りにぴったりのおしゃれな「インテリア雑貨」を【3COINS（スリーコインズ）】で発見。公式サイトによれば「シンプルでホテルライクなインテリア」として登場。シリーズで揃えれば統一感も狙えそうです。今回はランプとトレイをご紹介します。

あたたかみと高級感のある「卓上インテリアランプ」

コロンとした丸みのあるフォルムの、あたたかみと高級感が融合したおしゃれなランプ。公式サイトに「落ち着いたブラウンやグレーに、優しい光を加えてほっと一息つける空間に」とあるように、自分だけの寛ぎ時間を満喫できそうです。コードレスで生活感を抑えられるところも魅力的。価格は\880（税込）。

おしゃれに空間になじむ「木目調小物トレイ」

木目がほどよいあたたかみをプラスしてくれそうな、ナチュラル感がおしゃれなこちら。置くだけで「ホテルのゲストルームのような洗練された雰囲気に早変わりします」と公式サイトで紹介されているトレイです。フチは高く作られた、小物が落ちにくい仕様。価格は\880（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino