マンU戦を前にリーズ指揮官が田中碧に言及

イングランド1部リーズ・ユナイテッドを率いるダニエル・ファルケ監督が、ここ数週間のトレーニングで評価を高めている日本代表MF田中碧について言及した。

英メディア「Mot Leeds News」は「リーズでの実力を証明する時が来た」と見出しを打ち報じている。リーズは現地時間4月13日、プレミアリーグ第31節でマンチェスター・ユナイテッドとの大一番を控えており、スタメン争いに注目が集まっている。

昨季の2部優勝に大きく貢献した田中だが、プレミアリーグに昇格した今季は序列が低下。同メディアでは「出場機会を減らし、憶測が飛び交っている。このMFはファンに愛されており、もし彼がチームを去ることになれば、多くのファンが失望するだろう」と言及。しかし、直近のFA杯準々決勝ウェストハム戦では先発出場すると、個人技弾含む好プレーを見せた。

ファルケ監督はマンチェスター・ユナイテッド戦前の記者会見で「ここ数週間で私が見たものは、ただ勇気づけられるだけでなく、非常に嬉しいものだった。なぜなら、アオがトレーニングでステップアップしたからだ」と語った。

さらに指揮官は、直近の試合内容にも触れ「だからこそ、ウェストハム戦で彼は本当に、本当に良いパフォーマンスを見せてくれたのだ」と田中の復帰戦での働きを高く評価。中盤の主力であるアントン・シュタッハが負傷離脱していることもあり、指揮官は「トレーニングでの姿勢に満足している」と、田中が再び重要な役割を担う準備ができていることに太鼓判を押している。

田中は今季、リバプール戦で劇的な同点ゴールを決めるなど、限られた時間で印象的な仕事を見せてきた。一方で、スタメン定着に必要な継続性の面では課題を指摘されていた。地元メディアは、今回の指揮官からの「勇気づけられるメッセージ」を機に、田中が自らの価値を証明し、エランド・ロードでの将来を確固たるものにする時が来たと指摘している。

強豪との一戦で先発の座を掴み、期待に応えるパフォーマンスを披露できるか。負傷者が出たチームの窮地を救い、指揮官の信頼を完全に取り戻すための重要な局面に立っている。かつてのファンのお気に入りが、プレミアリーグの舞台で再び輝きを放つ準備は整いつつあるようだ。（FOOTBALL ZONE編集部）