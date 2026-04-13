◆第８６回桜花賞・Ｇ１（４月１２日、阪神競馬場・芝１６００メートル）

第８６回桜花賞は１２日、阪神競馬場の芝１６００メートルで行われ、１番人気のスターアニスが勝利を飾った。阪神ＪＦ・ＧＩを制した２歳女王は、４か月ぶりでも強さは健在。直線早めに力強く抜け出し、１冠目をゲットした。高野友和調教師（５０）＝栗東＝は、クラシック初勝利。２着も阪神ＪＦと同じくギャラボーグが入った。５着のアランカールまで上位５頭が、オークス（５月２４日、東京）の優先出走権を獲得した。

◆松山弘平騎手 ２０年デアリングタクト以来、６年ぶり２勝目。Ｇ１は２５年ホープフルＳロブチェン以来、通算９勝目。重賞も同レース以来、通算５６勝目。１６年から１１年連続での重賞勝利。

◆高野友和調教師 ９頭目の出走で初勝利。Ｇ１は２５年阪神ＪＦを同馬で制して以来、通算１２勝目。Ｇ１勝利は６年連続。重賞も同レース以来、通算３３勝目。重賞勝利は１３年連続。

◆ドレフォン産駒 ２頭目の出走で初勝利。Ｇ１は２５年阪神ＪＦを同馬で制して以来、通算３勝目。重賞も同レース以来で通算８勝目。２４年から３年連続での重賞勝利。

◆吉田勝己氏 ２４年のステレンボッシュ以来、２年ぶり２勝目。Ｇ１はフェブラリーＳコスタノヴァに続く、今年２勝目。通算１１勝目。重賞も同レース以来で、今年３勝目。通算４７勝目。

◆ノーザンファーム ２３年のリバティアイランド以来、４年連続で通算１２勝目。Ｇ１は大阪杯（クロワデュノール）に続く、今年３勝目。通算２３０勝目（他にＪＧ１３勝）。重賞は阪神牝馬Ｓエンブロイダリーに続く今年２３勝目。通算９２７勝目。

◆単勝１番人気 １９８７年以降、２３年リバティアイランド以来、３年ぶり１３勝目。

◆１５番枠 １９８７年以降、０８年レジネッタ以来、１８年ぶり４勝目。

◆関西馬 ２３年リバティアイランド以来、３年ぶり５４勝目。